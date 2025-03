Seine Geschichte rührt viele zu Tränen: Robbenbaby "Chabby" ist tot

Connecticut (USA) - Traurige Nachrichten aus dem "Mystic Aquarium" in Connecticut . Eigentlich schien alles so, als würde Robbenbaby "Chabby" wieder gesund werden, doch jetzt ist der kleine Heuler plötzlich verstorben.

Robbenbaby "Chabby" wurde vor zwei Wochen auf einer Straße mitten in der Stadt New Haven gefunden. © Screenshot: instagram.com/mysticaquarium

Wie das Aquarium am Montag über die Social-Media-Plattform Instagram mitteilte, starb die kleine Robbe an einer Mesenterialtorsion, einer Erkrankung, bei der sich ein Teil des Darms so sehr um die eigene Achse dreht, dass eine Arterie abgeschnürt wird.

"Chabby" wurde vor zwei Wochen auf einer Straße mitten in New Haven gefunden, einer Stadt im US-Bundesstaat Connecticut. Das nächste Gewässer war Hunderte Meter weit weg. Bis jetzt konnte noch nicht geklärt werden, warum sich das Jungtier so extrem verirrte.

Die Beamten der Polizei brachten "Chabby" in den nahe gelegenen Zoo, in dem die kleine Robbe nach und nach wieder aufgepäppelt werden sollte, doch nach ersten kleinen Erfolgen, kam dann die traurige Gewissheit.

So schrieb das Aquarium in ihrem Instagram-Beitrag: "Chabby hat sich bei uns mit Dehydrierung, Unterernährung und einer leichten Lungenentzündung vorgestellt. Sein allgemeiner Zustand verbesserte sich schnell, sodass wir seine Ernährung auf Fisch umstellen konnten. Doch als wir das taten, bekam er Verdauungsprobleme, die wir nicht in den Griff bekamen."

Zudem wurden bei der postmortalen Untersuchung wurden zudem einige Plastikteilchen im Magen von "Chabby" gefunden.

Diese standen zwar nicht im Zusammenhang mit dem Tod des Tieres, doch sie zeigen erneut, wie gefährlich die Verschmutzung der Weltmeere für die Bewohner ist.