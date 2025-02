Sie lebte in einem Zwinger: Hundedame Enna sucht ein Für-Immer-Zuhause!

Hündin Enna lebte in einem Zwinger und wartet im Tierheim Gardelegen auf liebevolle Menschen, die ihr eine neue Bleibe schenken. © Screenshot/Instagram/tierheimgardelegen.ev

Die etwa 2012 geborene Labrador-Mix-Hündin ist eine entspannte und sanftmütige Zeitgenossin. Trotz ihres hohen Alters ist sie noch immer verspielt und bereit, Neues zu lernen.

Wie das Tierheim Gardelegen auf Instagram schreibt, hat die Fellnase zuvor in einem Zwinger gelebt und wurde als Gartenhund gehalten. Dennoch ist sie eine ruhige Seele, die nur selten bellt.

Enna liebt es, spazieren zu gehen, und läuft sogar vorbildlich an der Leine. Die Vierbeinerin hört sehr gut auf ihren Namen, was sie besonders abrufbar macht. Sie genießt es zudem, unter Menschen zu sein und zu kuscheln.

Der Labrador-Mix wünscht sich als neue Bleibe am liebsten ein Haus mit Garten, in dem sie herumtollen und ihre Umgebung erkunden kann. Sie soll jedoch nicht mehr in einen Zwinger und lieber in die Familie integriert werden.