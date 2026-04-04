Spaziergänger findet tote exotische Schlange: Polizei sucht Zeugen

Vogelsberg/Schotten - Wurde eine exotische Würgeschlange auf dem osthessischen Vogelsberg ausgesetzt? Der Fund eines toten Reptils beim Niddawasserfall unweit der Kleinstadt Schotten hat die Polizei auf den Plan gerufen.

Das Polizeipräsidium Osthessen vermutet, dass es sich bei der toten Schlange um eine südamerikanische Boa constrictor handelt. © Polizeipräsidium Osthessen

Ein Spaziergänger entdeckte die tote Schlange am Karfreitag im Wasser der Nidda, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Karsamstag mitteilte.

Der Mann erkannte, dass es sich um ein exotisches Tier handelte und alarmiert deshalb die Polizei. Die leblose Schlange wurde wenig später von Einsatzkräften aus dem Wasser geborgen.

"Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei vermutlich um eine Boa constrictor, eine exotische Würgeschlangen-Art, die ursprünglich im Bereich Südamerika beheimatet ist", ergänzte ein Sprecher.

Die Ermittlungen zur Herkunft der Schlange und ihrem Halter dauern an. Dabei werden die Beamten vom "Veterinäramt des Vogelsbergkreises sowie von Spezialisten für Reptilien" unterstützt, hieß es weiter.

Für die Polizei besteht dabei ganz klar den Verdacht, dass das Tier mit Vorsatz ausgesetzt wurde.