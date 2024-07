Spezieller Einsatz für die Polizei: Gefräßiges Raubtier am Ufer entdeckt

Geesthacht - Tierischer Besuch: Am gestrigen Sonntag mussten Beamte des Polizeireviers in Geesthacht ( Schleswig-Holstein ) zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken.

Ein gefräßiger Seehund wurde am gestrigen Sonntag an einem Ufer in Geesthacht entdeckt. © Polizeidirektion Ratzeburg

Wie Sprecherin Sandra Kilian von der Polizeidirektion Ratzeburg am heutigen Montag mitteilte, wurden ihre Kollegen am Nachmittag zur sogenannten "Fischtreppe", der größten Aufstiegsanlage für Fische in Europa, gerufen.

An der Straße "Haus am Wehr" gab es demnach einen gefräßigen Besucher: Ein junger Seehund befand sich in unmittelbarer Nähe zum Ufer und ließ sich gerade einen Fisch schmecken, als die Beamten vor Ort eintrafen.

Das erst wenige Monate alte Tier wurde daraufhin von einem Seehundjäger eingefangen und in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht.

Dort wird der Seehund erst einmal bleiben, bis er circa 25 Kilo wiegt und in der Nordsee wieder ausgesetzt werden kann.