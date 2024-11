Süße Mini-Hündin eiskalt vor die Tür gesetzt: Bekommt Emmi eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Es gibt wohl nichts was sich ein Hund sehnlicher wünscht, als ein liebevolles und dauerhaftes Zuhause zu haben, in dem er permanent gewollt wird. So viel Glück hatte Miniatur-Bullterrier-Mix-Dame Emmi leider nicht. Sie wartet daher aktuell im Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 auf ein neues Heim.