Süßer Mischling hat wahren Todeskampf hinter sich - und gibt Rätsel auf

Gelnhausen - Manchen Hunden bleiben auch überaus schlechte Erfahrungen nicht erspart. Ganz gewaltig in die Box voller Nieten griff in seinem Leben bislang Joao, der derzeit im Tierheim im hessischen Gelnhausen auf neue Besitzer wartet.

Joao kam aus Portugal ins hessische Gelnhausen. © Tierheim Gelnhausen

Der im Febraur 2019 geborene Vierbeiner kam ursprünglich aus Portugal, musste seine Heimat aber aufgrund schwerer Krankheit verlassen, um sich in Deutschland behandeln zu lassen. Unter anderem musste er sich im neuen Umfeld einer langwierigen Chemotherapie unterziehen, da er unter einem großen Sticker-Sarkom litt.

Hiervon erholte sich die Fellnase jedoch sehr gut, präsentierte sich schon bald wieder wie aus dem Ei gepellt und topfit. Dies mündete schließlich in einer erfolgreichen Vermittlung an eine Familie. Doch allzu lange sollte das Glück nicht anhalten.

Gleich mehrere Male riss Joao aus, verschwand mitunter sogar zwei Wochen am Stück, ehe er wieder aufgefunden werden konnte. Nach einem dritten Ausreißversuch folgte schließlich die schwere Entscheidung, dass der Mischling wieder die Rückkehr ins Tierheim antreten solle.

Doch seiner rätselhaften Eigenart - sich in zerstreuten Momenten an einem Ausbruch zu versuchen - zum Trotz, Joao möchte gerne wieder in ein festes Zuhause ziehen. Ein gut eingezäunter und weitläufiger Garten wären dabei ideal.

Und auch seine zukünftigen Besitzer müssten einige Anforderungen erfüllen.