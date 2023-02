13.02.2023 21:00 2.857 Taucher wird von Hai angegriffen und filmt alles: "Die intensivste Begegnung, die ich je hatte"

Zwei Taucher wurden von einem Hai in der Shark Bay in Australien angegriffen. Mit Müh und Not konnten sie das Tier abwehren. Ein Video des Vorfalls ging viral.

Von Adrian Schintlmeister

Shark Bay (Australien) - Beklemmend! Zwei Freunde wollten vor der Küste Australiens tauchen gehen, doch dann trafen sie auf einen Hai. Mit Müh und Not konnten die Taucher das Tier abwehren. Tao Hoogland und sein Kumpel Joseph waren in der Shark Bay unterwegs, um mit ihren Harpunen Fische zu fangen. Dann kam der Hai. © Montage: TikTok/ taos_oceanadventure Das ist gerade noch mal gut gegangen. Tao Hoogland und sein Kumpel Joseph waren Mitte Januar mit ihrer Taucherausrüstung und Harpunen in der Shark Bay - der Haifischbucht - vor der Westküste Australiens unterwegs. Wie Tao nun der Zeitung "The Sun" erzählte, wollten die beiden sich in der Nähe des Ufers ein paar Fische fangen und dann wieder gemütlich zurückschwimmen. Das Angelglück war den Freunden hold und sie konnten tatsächlich einiges fangen und auf die Harpunen aufspießen. Dann nahm der erfahrene Tauchlehrer einen weiteren Fisch ins Visier und bemerkte den Hai. Dieser umkreiste ihn zunächst und tauchte dann ab. Dann ging alles ganz schnell: Der Bronzehai setzte zum Angriff an und stürmte auf den Taucher zu! Doch genau im richtigen Augenblick, als der Hai nur noch wenige Zentimeter entfernt war, trat Tao dem Angreifer ins Gesicht. Der Fisch zog wieder ab - vorerst. Der Hai griff an. Mit einem beherzten Fußtritt konnte Tao Hoogland den Räuber vertreiben. © Montage: TikTok/ taos_oceanadventure Der Bronzehai dachte nicht ans Aufgeben: Er war noch nicht satt Der Hai hatte es auf den Fang abgesehen. Die Taucher machten sich schleunigst aus dem Staub, zurück zum Strand. © Montage: TikTok/ taos_oceanadventure "Als ich zu meinem Kumpel aufblickte, signalisierte er mir, dass es an der Zeit sei, zu gehen", schilderte Tao. Doch der Hai kam wieder. "Plötzlich tauchte der Hai hinter mir auf, und bevor ich wusste, wie mir geschah, griff er meinen Kumpel an und versuchte, ihm die Fische von der Harpune zu nehmen." Der Hai biss zu, erbeutete einen Teil des Fanges und verschwand. Nun begannen andere Fischstücke herumzuschwimmen. Tao versuchte sofort die Brocken einzusammeln, andernfalls hätte das womöglich weitere Haie angelockt. Doch der Räuber war noch nicht satt: "Dann kam der Hai direkt zurück und schnappte sich den zweiten Fisch vor meiner Nase weg." Anschließend verschwand das mehr als zwei Meter große Tier abermals und die beiden Freunde schwammen mit dem, was vom Fang übrig geblieben war, zurück zum Strand. Aber der Bronzehai dachte nicht ans Aufgeben, wie Tao erklärte: "Der Hai versuchte, uns noch den Rest der Fische aus den Händen zu reißen, als wir zum Ufer zurückschwammen." "Ich hatte keine Angst, sondern war eher überrascht, schockiert und unser Überlebensinstinkt, der uns sagt: 'Kämpfen oder flüchten', setzte ein", sagte Tao und betonte: "Ich war erstaunt, wie aggressiv und durchtrieben der Hai war." Video: Begegnung mit einem Hai in der Shark Bay vor Australien Das Video mit dem Titel: "Die intensivste Begegnung mit einem Hai, die ich je hatte" macht derzeit auf TikTok die Runde, knapp eine Million Mal wurde es bisher gesehen. Tödliche Angriffe von Bronzehaien sind extrem selten, doch die Tiere gelten als aggressiv. Erst vor Kurzem starb eine 16-Jährige nach einem Hai-Angriff in Australien.

Titelfoto: Montage: TikTok/ taos_oceanadventure