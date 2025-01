Absurde Story um Fell-Trio stellt Tierheim vor Rätsel: Wer hat diese Kater schon mal gesehen?

Zwei der drei Fundkater haben sich bereits den Fans des Tierheims vorgestellt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Erst vor Kurzem hat das lebensfrohe und ziemlich hungrige Trio ihr Zimmer im Tierheim bezogen - lange bleiben wollen die drei aber trotzdem nicht.

Mit einer süßen Momentaufnahme der Tierchen will das Tierheim nun auf das mutmaßlich extrem traurige Schicksal aufmerksam machen. "Wir wurden mit der Erklärung abgegeben, wir seien alle drei an Silvester in Hückelhoven in ein offenes Kellerfenster gesprungen."

Ein Ende der Absurditäten ist damit allerdings noch nicht erreicht ... Denn scheinbar soll man die Samtpfoten vorübergehend behalten haben, um selbst nach Herrchen oder Frauchen Ausschau zu halten.

Offenbar ohne Erfolg ... Kerngesund und ohne jede Probleme sind die drei übrigens auch nicht eingezogen. Mit im Gepäck sollen die drolligen Kater unzählige Flöhe gehabt haben.