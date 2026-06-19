Acht auf einen Streich: Diese zuckersüßen Hundewelpen warten auf neue Familien

Delitzsch - Im Tierheim Delitzsch suchen derzeit acht hübsche Welpen nach ihrem Zuhause fürs Leben.

Die acht Welpen können es kaum erwarten, neue Umgebungen unsicher zu machen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

Seit Anfang des Jahres sorgen sechs Rüden und zwei Hündinnen im Tierheim Delitzsch für ordentlich Action. "Ob Rennen, Toben, Klettern oder gemeinsam neue Abenteuer entdecken. Langeweile kennen diese acht überhaupt nicht", berichten die Helfer in einem Beitrag auf Facebook.

Doch hinter den bezaubernden Hundeaugen stecke mehr als nur ein kuscheliger Begleiter. Laut dem Tierheim seien die Jungen und Mädchen aufgrund ihrer Eltern, einem Harzer Fuchs und einem Border-Collie-Mix, echte Arbeitshunde.

Das bedeute nicht, dass sie einfach als Wachhunde auf dem Hof abgestellt werden sollten, sondern dass sie jede Menge Beschäftigung, Auslastung und Zuwendung benötigen. "Kurz gesagt, diese Welpen werden vermutlich zu schlauen, bewegungsfreudigen und anspruchsvollen Begleitern heranwachsen", so das Tierheim.