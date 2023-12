Advent, Advent: Tierheime um Leipzig läuten Weihnachten ein

Leipzig - Die Straßen sind geschmückt, der Baum steht und der Weihnachtsmarkt ist eröffnet: Spätestens am ersten Wochenende des Dezembers beginnt auch für den größten Weihnachtsmuffel die besinnlichste und warmherzigste Zeit des Jahres. Diese wollen die Tierheime rund um Leipzig am ersten Adventswochenende mit Euch feiern.

Das Tierheim Wurzen freut sich auf eine gemütliche Adventszeit. Mit Euren Geschenken unter den Weihnachtsbäumen in Grünau und Wurzen könnt Ihr sie noch schöner machen. © Bildmontage: Facebook/TierschutzVerein Wuzen, Facebook/ Tierheim Oelzschau

Das weihnachtliche Wochenende startet im Tierheim in Wurzen. Hier veranstalten die Helferinnen und Helfer von 12 Uhr bis 15.30 Uhr einen Weihnachtsmarkt für all ihre Besucher.

Auf dem Markt findet Ihr neben Waffeln, Bratwurst und Punsch Gebäck für Euch und Eure Fellnasen, erste Geschenkideen und vieles mehr.

Natürlich wird auch der Weihnachtsmann bei seinen vierbeinigen Lieblingen vorbeischauen.

Die Wunschliste der Tierheimbewohner kann er allerdings nicht allein erfüllen, sodass das Tierheim Tierfreunde dazu ermuntern möchte, selbst eine gute Tat zu vollbringen.

Auf Instagram und Facebook findet Ihr alles, worüber sich die Katzen und Hunde aus Wurzen freuen würden.

Solltet Ihr es am Samstag nicht schaffen, könnt Ihr Eure Spenden und Geschenke auch unter die Weihnachtsbäume im Tiertotal in Wurzen, im Rossmann in der Hainstraße in Leipzig oder im Fressnapf Leipzig Grünau abgeben.