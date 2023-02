Ahnungslose Familie bemerkt nicht, was für ein Tier nur wenige Zentimeter von ihnen entfernt schwimmt!

Immer wieder kommt das neugierige Tier ganz nah ran. So nah, dass man meint, sehen zu können, wie sie einen der Jungen sogar am Bein berührt. Doch Fehlanzeige, die Familie scheint GAR nichts mitzubekommen. Im Gegenteil, die drei Jungen planschen und spielen fröhlich weiter, während ihre Mutter daneben hüfttief im Wasser steht und sie beobachtet.

Grüne Meeresschildkröten gibt es seit mehr als 150 Millionen Jahren und sie verbringen etwa 95 Prozent ihres Lebens im Wasser. Umso besonderer ist es, einem Exemplar ganz nah zu sehen ... oder eben auch nicht. © 123RF/drewsulock

Riesenschildkröten, in diesem Fall wahrscheinlich eine Grüne Meeresschildkröte, können bis zu 160 Kilogramm schwer und 1,5 Meter lang werden. Sie sind gezeichnet durch einen dicken Panzer, der an der Oberseite in verschiedenen, meist hellen Brauntönen mit gelblich-grünen oder schwarz-braunen Zonen gefärbt ist. An der Unterseite sind sie meistens hellgelb.

Durch intensives Jagen, massive Verschmutzung der Ozeane und die Gefahr verwaister Fischernetze im Meer ist die Zahl der majestätischen Tiere über die Jahrzehnte dramatisch gesunken. Aus diesem Grund gelten sie mittlerweile als stark gefährdet und werden daher auch auf Hawaii von diversen Gesetzen geschützt.

Störenfriede, die sich den Schildkröten auf mehr als 3 Meter nähern oder sie beim Schnorcheln sogar berühren, müssen mit einer hohen Geldstrafe rechnen.