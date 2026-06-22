Auf Kumpelsuche: Origami wünscht sich einen Begleiter fürs Leben

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Der fünf Jahre alte Origami hofft darauf, endlich sein Zuhause fürs Leben zu finden.

Von Emily Mittmann

Wittenberg - Der fünf Jahre alte Origami hofft darauf, endlich sein Zuhause fürs Leben zu finden.

Origami möchte ein Zuhause für sich allein haben.
Origami möchte ein Zuhause für sich allein haben.  © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg

Toben, Spielen, Entdecken – all das möchte Origami endlich mit einem Zweibeiner an seiner Seite genießen können.

Wie das Tierheim Wittenberg in einem Beitrag auf Facebook mitteilt, lebe der hübsche Rüde derzeit auf einer Pflegestelle. Auch wenn er die Gemeinschaft seiner bellenden Mitbewohner zu schätzen weiß, soll sich seine Wohnsituation hoffentlich so bald wie möglich ändern.

Denn Origami wünscht sich nichts lieber als sein eigenes Zuhause, in dem er sich für den Rest seines Lebens wohlfühlen kann.

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Seine zukünftigen Besitzer überzeugt der Fünfjährige mit der Fähigkeit, allein bleiben zu können, sowie seinem problemlosen Umgang mit anderen Hunden. Ob er sich auch mit Katzen versteht, habe sich bisher noch nicht wirklich bewiesen. "Im Tierheim hat er einen gebührenden Abstand zu unseren Freigängern gehalten", heißt es.

Eine Sache, an der Origami noch etwas arbeiten müsse, sei vor allem sein Jagdtrieb, der sich bei Freilauf bemerkbar mache. Solltet Ihr Origami kennenlernen wollen, findet Ihr alle Kontaktdaten auf der Facebook-Seite des Tierheim Wittenbergs.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg

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