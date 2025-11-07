Auf Partnersuche! Nach einem Verlust wünscht sich Gisbert endlich eine bessere Hälfte

Delitzsch - Nicht lange ist es her, dass Gisbert den Verlust seiner Partnerin betrauerte. Nun wird es Zeit für einen Neuanfang, denn das einsame Kaninchen wünscht sich endlich wieder eine Freundin.

Das einsame Löwenkopfkaninchen Gisbert (6) wünscht sich sehnlichst Gesellschaft. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

Erst verlor er seine Artgenossin und jetzt auch noch sein Zuhause. Löwenkopfkaninchen Gisbert hatte es in den letzten Monaten einfach nicht leicht.

Damit es mit dem Hasenleben endlich wieder bergauf geht, unterstützt das Tierheim Delitzsch den 6-Jährigen und seine Familie nun bei der Suche nach einem neuen Heim samt neuer Freundin.

"Ich bin eher der ruhige und zurückhaltende Typ, aber wenn ich erstmal Vertrauen gefasst habe, spiele ich gern mit meinen Stapelbechern und meiner Holzrolle", schreiben seine Besitzer aus Sicht des fitten Kaninchens.

Für sein neues Zuhause wünsche sich Gisbert eine gemütliche Wiese oder ein Haus, wo er frei herumspringen kann. Normale Käfige kämen für ihn nicht infrage.

Außerdem benötige er dringend Gesellschaft: "Gern hätte ich wieder eine Partnerin oder würde mich auch über eine Gruppe freuen – das wäre bestimmt spannend!"