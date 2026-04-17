Aus Überforderung abgegeben: Schmuse-Duo sucht gemeinsames Zuhause

Eilenburg - Anfang April wurden Emilio und Elton im Tierheim Eilenburg abgegeben. Nun hoffen die beiden auf ein Zuhause, in dem sie auch in Zukunft zusammen kuscheln dürfen.

Die beiden Brüder seien einfach unzertrennlich. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

Dicht aneinandergekuschelt beobachten Emilio und Elton noch etwas misstrauisch die Bewegungen ihrer Pflegerin.

Erst Anfang des Monats hatte man die beiden circa sieben Monate alten Kater aufgrund von Überforderung im Tierheim Eilenburg abgegeben. Wie es in dem Video auf Facebook scheint, müssen sich die beiden seither noch etwas an ihre neue Situation und die fremde Umgebung gewöhnen.

"Während wir sie streicheln, schauen sie noch ein bisschen skeptisch, aber lasst euch davon nicht täuschen. Die beiden sind eigentlich richtig verschmust", kommentieren die Helfer den Beitrag.

Denn sobald das Eis einmal gebrochen sei, würden sich Emilio und Elton in wahre Schmusekater verwandeln, die jede Aufmerksamkeit genießen.

Um den Aufenthalt im Tierheim so kurz wie möglich zu halten, suchen die Tierfreunde derzeit so schnell wie möglich ein neues Zuhause für die zwei Brüder.