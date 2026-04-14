Vernachlässigt und abgegeben: Süßes Welpenmädchen ist bereit zu lernen

Grimma - Mit gerade einmal vier Monaten hat Dackel-Terrier-Mix Barbara schon so einiges durchmachen müssen. Erst wenige Tage ist es her, dass der Umzug in den Tierschutzverein Muldental e. V. ihr ganzes Leben auf den Kopf stellte.

Die vier Monate alte Barbara ist bereit für ihren Neustart. © Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Muldental e.V.

Wie die Grimmaer Tierpfleger auf Facebook berichten, stammen Barbara und ihre Geschwister aus einer Haltung mit zu vielen Hunden. Dass für die Welpen in dieser Zeit nicht die notwendige Zuwendung aufgebracht werden konnte, die es eigentlich braucht, merkte man ihnen einfach an.

"Sie haben Unmengen an Lernerfahrung verpasst, die den Wurf in der Entwicklung ordentlich zurückwirft", berichten die Helfer. "Gurt, Halsband, Leine und Leinelaufen, Tierarztuntersuchungen – alles ist Neuland und versetzt sie in Angst und Schrecken."

Zudem sei die Mischung aus Dackel und Terrier zwar optisch zum Dahinschmelzen, bringe aber charakterlich auch einige Herausforderungen mit sich.

Trotzdem sei Barbara von all ihren Geschwistern die zugänglichste Hündin, weswegen sie derzeit die einzige sei, die als Familienhund vermittelt werden könnte.

Für ihren neuen Lebensabschnitt benötige Barbara einen Freund an ihrer Seite, der auch trotz Hundeblick nicht so schnell schwach wird. "Mitleid und das klassische 'Ach, wie süß' sind absolut fehl am Platz, ebenso die Großfamilie mit viel Trubel und Kleinkindern", so die Tierfreunde.