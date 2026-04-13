Durch Beschlagnahme gerettet: Hunde-Opi Hörtnix wünscht sich einen Neustart
Grimma - Topfit genießt Hunde-Opi Hörtnix sein Leben. Um sein Glück zu vervollständigen, wünscht er sich einen liebevollen Begleiter an seiner Seite.
"Er genießt jede Sekunde auf den Spaziergängen, schnüffelt, schmust und kaspert sich durchs Leben", berichten die Grimmaer Pfleger in einem Beitrag auf Facebook.
Dabei habe sich im Leben der kleinen Fellnase erst kürzlich so einiges verändert. Weil sich seine ehemaligen Besitzer "mit der Anzahl ihrer Hunde übernommen hatten", musste Hörtnix durch eine Beschlagnahme aus seinem vorherigen Zuhause gerettet werden.
Seit April begeistere die Frohnatur nun die Helfer des Tierschutzvereins Muldental. Denn anders als man vielleicht vermuten würde, habe Hörtnix seinen Namen nicht, weil es sich bei ihm um einen Störenfried handele, sondern weil der kleine Hunde-Opi vermutlich wirklich gehörlos ist.
Tatsächlich sei der Mioritic-Mischling ein äußert freundlicher Kerl, der gut mit der Leine klarkommt und es liebt, die Welt zu erkunden. "Nur wenns ziept oder zwickt, wird er zur Mimimi", heißt es weiter.
Flott unterwegs: Bei wem darf sich Hörtnix austoben?
Obwohl Hörtnix schon etwas älter sei, müsse man sich auch beim Thema Gesundheit keinerlei Sorgen um ihn machen. "Gesundheitlich steht der flotte Senior bestens da. Seine Blutwerte sind ohne Auffälligkeiten und dank unserer Physio sind nun Galoppsprünge und umherflitzen noch eine Spur energiegeladener", so die Tierfreunde.
Sein absolutes Traum-Zuhause wäre eine ebenerdige Wohnung mit Garten, in dem er toben und beobachten kann. Abgesehen davon vertrage er sich mir Artgenossen, eventuell auch mit Katzen, und sei perfekt für Anfänger geeignet.
Solltet Ihr Hörtnix das Zuhause bieten können, dass er verdient hat, meldet Euch via Facebook beim Tierschutzverein Muldental.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Muldental e.V.