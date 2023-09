Autofahrerin blickt auf Schnellstraße in Fußraum und flippt komplett aus

Kershaw County (South Carolina) - Eigentlich wollte sie ihr Auto vergangenen Freitag nur warten lassen. Doch auf dem Weg zur Werkstatt machte Mary Alice Simmons aus dem US-Staat South Carolina eine erschreckende Entdeckung. Am Ende regte sie der Vorfall auf der Interstate 20 bei Kershaw so sehr auf, dass sie ihr Auto noch am selben Tag gegen ein anderes eintauschte.