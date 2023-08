Bein amputiert, als sie Welpe war: Gibt es ein Happy End für die tapfere Tuula?

Ihre Vergangenheit ist nicht gerade von positiven Erlebnissen geprägt, sondern eher vom Gegenteil. In Rumänien wurde Tuula auf der Straße geboren oder nach ihrer Geburt ausgesetzt, so genau weiß man dies nicht.

Der Name Tuula ist finnisch und bedeutet übersetzt Wind. Laut dem Tierheim passt dieser Name perfekt zu der dreibeinigen Junghündin , die vermutlich im Januar 2023 geboren wurde, denn sie ist vielseitig, sanft und bei Gelegenheit gerne auch einmal stürmisch.

Herzzerreißendes Schicksal: Tuula lebte als Welpe auf den Straßen Rumäniens, wo sie glücklicherweise gerettet und nach Deutschland gebracht wurde. © Tierheim Alsfeld

Wegen ihrer Beinverletzung musste Tuula in Deutschland angekommen erst einmal mit der Krankenstation vorliebnehmen. Ihre Prägungsphase verlief deswegen nicht unbedingt wie gewünscht, aber mit Rückschlägen kennt sich die tapfere Maus ja bereits aus.

Was man ihr anmerkt, ist, dass sie keine Mutter hatte, die sie in Rumänien umsorgte oder ihr grundlegende Dinge beibringen hätte können. Tuula ist unter anderem aus diesem Grund aber auch weil so viel Neues auf sie einprasselt, schnell erregt und bellt in der Folge erst einmal, weil sie gewisse Situation noch nicht zu händeln weiß. Daran arbeiten die Pfleger allerdings fleißig!

Insgesamt ist Tuula eine total aufgeschlossene, neugierige und lebensfrohe Hündin, die super mit ihren Artgenossen und mit ihren Menschen auskommt. Sie liebt es, spazieren zu gehen und herumzutoben. Die Tatsache, dass sie nur drei Beine hat, stört sie dabei keineswegs!

Aktuell besucht sie sogar schon eine Hundeschule, wo sie sich außerordentlich gute Fortschritte macht und schnell dazulernt. Man merkt, dass sie eine sehr clevere Hündin ist, die unbedingt gefordert werden möchte und sich bereits hervorragend an ihren Mitmenschen oder anderen Hunden orientiert.