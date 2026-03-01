Blicke sagen mehr als Tausend Worte: Benny will endlich ankommen

Wurzen - Aus gesundheitlichen Gründen kam Benny im Tierheim Wurzen unter. Nun sucht der hübsche Ridgeback-Labrador-Mix ein neues Zuhause.

Aus gesundheitlichen Gründen musste sich seine ehemalige Besitzerin von Benny trennen. © Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Wurzen

Glänzendes Fell, tiefbraune Augen und eine stattliche Statur - mit diesen Eigenschaften kann der vier Jahre alte Ridgeback-Mischling Benny auf den ersten Blick etwas einschüchternd wirken, doch hinter dem imposanten Auftreten versteckt sich ein echter Kumpel.

Denn wie die Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook berichten, beeindrucke der Rüde vor allem durch sein überaus freundliches und menschenbezogenes Wesen. "Benny ist ein sehr verspielter und aktiver Hund, der Beschäftigung und Bewegung liebt", heißt es darin.

Ins Tierheim kam der hübsche Kerl, weil sich seine ehemalige Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen nicht länger um ihn kümmern konnte.

Damit Benny schon bald wieder einen Freund fürs Leben findet, suchen die Wurzener nun nach einem neuen Zuhause für ihn.