Sie hat schreckliche Schmerzen und ein Auge verloren: Blinde Hündin wird aus Tierheim gerettet

Die Hündin (9) hat schon einiges durchmachen müssen. © Tierschutzligadorf

Das Tierschutzligadorf in Neuhausen/Spree nahm die Neunjährige auf, die sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befand.

Ein Auge der Hündin musste entfernt werden, ein schmerzhafter Schritt für Lady, der jedoch notwendig war, um ihr weiteres Leben zu erleichtern. Doch trotz all der schrecklichen Erfahrungen zeigte sich der Hund nicht ängstlich. Lady hat den Glauben an die Menschen nicht verloren und fand Trost in der Nähe derjenigen, die ihr halfen.

Schritt für Schritt erkundet Lady nun ihre Umgebung und nimmt die Welt mit ihren verbleibenden Sinnen wahr. Dabei fällt es der großen Hündin jedoch schwer, sich draußen zu orientieren.

Der Setter-Mix wird von ihren Tierpflegern als eine fröhliche, liebevolle und zarte Hündin beschrieben, die nichts mehr liebt, als mit ihren vertrauten Menschen zu kuscheln und zu schmusen. Selbst ihre Artgenossen werden von ihren Hundeküssen und Spielanfragen verwöhnt.

In den vier Wänden zeigt sich Lady vorbildlich stubenrein, findet ihre Schlafmatte und ist eine Quelle der Ruhe.