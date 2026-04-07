Einfach im Wald ausgesetzt: Freundliche Schmusekatze will liebevolles Zuhause finden

Eilenburg - Die sieben Monate alte Toffee wurde sich selbst überlassen im Wald entdeckt. Nun will sie nicht länger allein sein.

Die sieben Monate alte Toffee freut sich auf Menschen, die sie endlich wertschätzen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

"Toffee ist einfach nur liebenswert. Neugierig, freundlich und mit diesem ganz besonderen Blick, der einen sofort einfängt", schwärmen die Eilenburger Tierschützer von ihrem Schützling.

Ein Video, das die Helfer auf Facebook teilen, zeigt, was für eine fröhliche Katze hinter der kleinen Toffee steckt. Zu sehen ist, wie sie es aufgeregt und voller Vorfreude kaum erwarten kann, endlich gestreichelt zu werden.

All das macht die Hintergründe, wie sie ins Tierheim kam, noch unverständlicher: "Die junge Katze ist einer älteren Dame im Wald zugelaufen, leider kein Einzelfall. Immer wieder werden dort Katzen ausgesetzt", berichten die Tierfreunde.

Damit Toffee endlich die Liebe und Wertschätzung bekommt, die sie verdient, suchen die Helfer derzeit nach dem perfekten Zuhause für die niedliche Fellnase.