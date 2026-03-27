Dackelfreunde gesucht: Wann kann Henry in sein neues Zuhause wackeln

Wittenberg - Der hübsche Henry aus dem Tierheim Wittenberg ist derzeit auf der Suche nach einer neuen Familie.

Henry (4) wünscht sich eine Familie an seiner Seite, die ihn so liebt, wie er ist. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg

Dackelliebhaber aufgepasst! Der kleine Henry aus dem Tierheim Wittenberg ist umzugsbereit.

Wie seine aktuellen Betreuer in einem Beitrag auf Facebook berichten, bringe der fast Vierjährige alles mit, was man sich von einem Hund wünschen kann. "Er kennt Hundeschule, kann alle Grundkommandos wie Sitz, Platz, Fuß, apportiert, kennt Maulkorb und liebt Nasenarbeit wie Fährte, ist hier aber nicht wirklich ausgebildet", heißt es.

Abgesehen davon verstecke sich hinter den süßen Schlappohren wie für die Rasse typisch aber auch ein kleiner Dickkopf. "Auch Henry ist der typische selbstbewusste, eigenwillige und mutige Clown, der auch mal seine Besitzer infrage stellt."

Leute, die sich mit den Eigenheiten von Dackeln auskennen, wären daher perfekt. Zudem würde Henry ein kinderloses Zuhause bevorzugen. Im Hinblick auf andere Vierbeiner entscheide er je nach Sympathie.