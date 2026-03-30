Wegen schlechter Haltung beschlagnahmt: Acht flauschige Fellknäuel wagen den Neustart

Eilenburg - Vor wenigen Tagen startete das Tierheim Eilenburg die Suche nach neuen Familien für acht hübsche Kater .

Die süßen Kater mussten wegen schlechter Haltung weggenommen werden. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

"Sie stammen aus einer Wegnahme wegen schlechter Haltung und haben in der letzten Zeit bei uns erst mal zur Ruhe kommen dürfen", schreiben die Helfer in einem Facebook-Post.

Dass es die circa vier Jahre alten Schmusekater in ihrem bisherigen Leben nicht gerade schön hatten, sei ihnen anzusehen: "Auch das Fell erzählt bei einigen noch ihre Geschichte – manches ließ sich schon problemlos scheren, andere werden im Zuge der Kastration gleich mitgemacht", hieß es weiter.

Um allen acht Fellnasen in Zukunft endlich das Leben zu bieten, das sie verdient haben, wolle man nichts unversucht lassen.

Für ihr neues Zuhause bedeute das unter anderem, dass auch die Pflege ihres hübschen, flauschigen Fells nicht länger zu kurz kommt. "Viele von ihnen kennen bisher weder Bürste noch Kamm – das heißt, man muss sie behutsam und mit viel Geduld daran gewöhnen."