Einfach zurückgelassen? Traumhund Lenny möchte nicht länger allein sein

Wittenberg - Zwei Wochen ist es her, dass Lenny im Tierheim abgegeben wurde. Von seinen ehemaligen Besitzern fehlt bisher jede Spur.

Lenny sei ein rundum sympathischer Rüde. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Dass Mischlingsrüde Lenny anscheinend von niemandem vermisst wird, ist für die Helfer des Tierheims Wittenberg kaum zu glauben. Seit circa zwei Wochen wartet der hübsche Kerl nun schon darauf, dass sich seine ehemaligen Herrchen endlich bei ihm melden – bisher leider vergeblich.

Dabei scheint es sich laut den Pflegern um einen echten Traumhund zu handeln: "Lenny ist echt ein cooler Hund, freundlich zu Menschen, keine Probleme mit anderen Hunden, clever, lernwillig und einfach ein rundum sympathischer Rüde, der gute Laune verbreitet", schwärmen die Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook.

Da die Wittenberger die Hoffnung immer mehr verlieren, begeben sie sich so langsam auf die Suche nach einem neuen Zuhause für den Wuschelkopf.