Horn bohrte sich durch den Schädel: Abenteurer eilen Wildtier zur Hilfe

USA - Wenn der amerikanische Wildtierbiologe und Abenteurer Forrest Galante (38) mal nicht mit Haien taucht oder versucht, eine Giftschlange zu zähmen, dann kümmert sich der Naturschützer vor allem um Tiere in Not - das zeigte eines seiner jüngst veröffentlichten Videos.

Mit einem Rettungshubschrauber folgen Forrest Galante (38) und sein Team die verletzte Rappenantilope in eine medizinische Einrichtung. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/forrest.galante

Der 38-Jährige war gerade mit einigen seiner Teamkollegen unterwegs, als er plötzlich ein merkwürdig aussehenden Vierbeiner erblickte. "Eines der verrücktesten Dinge, die ich je gesehen habe. Das Horn dieser Rappenantilope war in ihren Schädel hineingewachsen", erklärte Galante auf Instagram.

Der Mannschaft war sofort klar: Ohne jegliche Hilfe wäre dieses Wildtier qualvoll verendet. Im Zuge dessen fingen die Abenteurer den flinken Vierbeiner ein, um ihn für die weitere medizinische Behandlung vorzubereiten.

Die Rettungsaktion gestaltete sich alles andere als gewöhnlich: Mit einem Rettungshubschrauber flogen Galante und sein Team die schwer verletzte Rappenantilope in eine Praxis.

Dort angekommen beruhigten die Retter den wilden Vierbeiner, bevor es an das Abtrennen des eingewachsenen Hornes ging. Mit einer elektrischen Säge entfernten Ärzte einen großen Teil des Kopfschmucks und konnten ihren Augen kaum trauen: Ein tiefes Loch klaffte in dem Schädel der Rappenantilope.