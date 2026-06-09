Horn bohrte sich durch den Schädel: Abenteurer eilen Wildtier zur Hilfe
USA - Wenn der amerikanische Wildtierbiologe und Abenteurer Forrest Galante (38) mal nicht mit Haien taucht oder versucht, eine Giftschlange zu zähmen, dann kümmert sich der Naturschützer vor allem um Tiere in Not - das zeigte eines seiner jüngst veröffentlichten Videos.
Der 38-Jährige war gerade mit einigen seiner Teamkollegen unterwegs, als er plötzlich ein merkwürdig aussehenden Vierbeiner erblickte. "Eines der verrücktesten Dinge, die ich je gesehen habe. Das Horn dieser Rappenantilope war in ihren Schädel hineingewachsen", erklärte Galante auf Instagram.
Der Mannschaft war sofort klar: Ohne jegliche Hilfe wäre dieses Wildtier qualvoll verendet. Im Zuge dessen fingen die Abenteurer den flinken Vierbeiner ein, um ihn für die weitere medizinische Behandlung vorzubereiten.
Die Rettungsaktion gestaltete sich alles andere als gewöhnlich: Mit einem Rettungshubschrauber flogen Galante und sein Team die schwer verletzte Rappenantilope in eine Praxis.
Dort angekommen beruhigten die Retter den wilden Vierbeiner, bevor es an das Abtrennen des eingewachsenen Hornes ging. Mit einer elektrischen Säge entfernten Ärzte einen großen Teil des Kopfschmucks und konnten ihren Augen kaum trauen: Ein tiefes Loch klaffte in dem Schädel der Rappenantilope.
Unzählige Instagram-Nutzer lobten den Rettungseinsatz der Tierschützer
Um die stark entzündete Wunde vor Parasiten und Würmern fernzuhalten, präparierte das Team die offenen Stellen mit einer schützenden rosa Paste.
Zahlreiche Instagram-Nutzer zeigten sich über das stark eingewachsene Horn des Vierbeiners verblüfft und lobten im Zuge dessen die spannende Rettungsaktion der Tierschützer.
"Das muss so schmerzhaft gewesen sein. Danke, dass ihr die Antilope vor einem schrecklichen und schmerzhaften Tod bewahrt habt", kommentierte ein Nutzer unter dem Clip.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/forrest.galante