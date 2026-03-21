Einsame Hunde auf Firmengelände zurückgelassen: Lolek und Bolek nicht mehr wiederzuerkennen
Köln - Drei Monate nach ihrer reizüberflutenden Einlieferung ins Tierheim Dellbrück machen die beiden Schwergewichte Lolek und Bolek Riesenschritte in ein neues Leben.
Unmittelbar vor Weihnachten hatten die beiden Kumpel auf vier Pfoten ins Tierheim gefunden, nachdem sie jahrelang einsam und verlassen auf einem Firmengelände gehaust hatten und nur sporadisch mit dem Nötigsten versorgt wurden.
Völlig ahnungslos darüber, was das Leben als Fellnase so zu bieten hat, kämpfen sich Lolek und Bolek mittlerweile jeden Tag ein kleines Stückchen mehr ins Leben.
Auf Instagram haben die Tieretter jetzt ein entzückendes Update geliefert - inklusive eines kurzen Clips der flauschigen Racker.
"Es gibt gute Nachrichten: Die beiden Riesen, die bei ihrer Ankunft noch gar nichts von der Welt kannten, und so ängstlich waren, dass wir sie ins Tierheim tragen mussten, gehen inzwischen nicht nur in den Auslauf, sondern auch schon vor das Tor", heißt es im neuesten Beitrag.
Mitverantwortlich dafür ist Tierheim-Kollege Uwe, der sich den beiden angenommen hat und tagtäglich die Grenzen verschiebt.
Lolek und Bolek suchen ein neues Zuhause
"Er zeigt ihnen mit viel Geduld, wie schön das Leben außerhalb des Zwingers sein kann."
Inzwischen machen Lolek und Bolek schon so gute Fortschritte, dass sogar an eine Vermittlung gedacht werden kann.
Unabhängig voneinander suchen die Kämpfernaturen daher nach einem Zuhause in ländlicher Umgebung, teilt das Tierheim mit.
"Wir vermitteln Lolek und Bolek deshalb nicht zusammen, weil sie noch nicht erwachsen sind und manchmal auch zu Konkurrenten werden."
Ganz besonders großen Wert legen die Tierretter dabei auf Menschen, die sowohl ein Faible für Herdenschutzhunde als auch jede Menge Geduld und Zeit mitbringen.
Schockverliebte Zweibeiner, die sich ein Leben mit einem der beiden Hunde tatsächlich vorstellen können, dürfen sich per E-Mail ans Tierheim Dellbrück wenden und ein erstes Aufeinandertreffen vereinbaren.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück