Elch-Reise bleibt rätselhaft: Polizei ermittelt wegen möglicher Straftat

Pforzheim - Von Pforzheim in die Wildnis und zurück: Elch Erwin sorgt für Schlagzeilen . Noch immer hat seine Geschichte Lücken an entscheidenden Stellen.

Eine Anwohnerin beobachtete das große Tier in ihrem Garten. © -/Landratsamt Ortenaukreis/dpa

Wie Elch Erwin es in den Schwarzwald schaffte, ist nach wie vor ein Rätsel. Weder die Stadt Pforzheim noch das Landratsamt im Ortenaukreis machten dazu bislang neue Angaben. Mittlerweile ist auch die Polizei eingeschaltet und prüft, ob eine strafbare Handlung vorliege.

Dabei könne es zum Beispiel um das Tierschutzgesetz gehen, sagte ein Sprecher des Präsidiums in Offenburg. Geplant seien unter anderem Vernehmungen.

Der Weg des Elchs in den Schwarzwald sei aber auch für die Ermittler noch nebulös, sagte der Sprecher. "Dafür wissen wir einfach noch zu wenig."

Fest steht den bisherigen Angaben zufolge nur, dass das Tier Anfang Oktober aus dem Wildpark Pforzheim in den Bayerischen Wald gebracht werden sollte.

Damit beauftragt war nach Angaben der Stadt ein professionelles und spezialisiertes Tiertransportunternehmen, mit dem der Wildpark seit Jahrzehnten als verlässlicher Partner zusammenarbeite.

Doch plötzlich wurde der Elch im Ortenaukreis in freier Wildbahn gesichtet und machte tagelang Schlagzeilen - bis er am Samstagabend betäubt, eingefangen und wieder in den Pforzheimer Wildpark gebracht wurde.