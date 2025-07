Enten-Mama watschelt mit sieben Küken über Straße: Plötzlich sind alle verschwunden

Berlin - Ja, so ein Gully hat schon seine Tücken. Was nicht schon alles zwischen die Gitterstäbe geflutscht ist: sämtliche Schlüssel, Bargeld, Plastikkarten aller Art oder ganze Portemonnaies und leider auch immer wieder kleine Tiere .

Der Vorfall rief schließlich die Beamten vom Abschnitt 43 auf den Plan, denn die Ente wollte natürlich partout nicht vom "Tatort" weichen und stellte so eine Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer dar.

So geschehen vergangenen Montag in Berlin-Zehlendorf . Hier flatterte eine Entenmama verzweifelt um einen Gully herum, wie die Polizei bei Facebook mitteilte.

Am Ende konnten die Entenmama und der Nachwuchs ihre Wiedervereinigung feiern. © Facebook/Polizei Berlin

Keine Sorge, den Jungtieren war nichts passiert. Die hatten sich aber in der Zwischenzeit unverdrossen auf den Weg in ein angeschlossenes Rohr gemacht.

Nun war guter Rat teuer: Wie kann man die Küken am besten aus ihrer misslichen Lage befreien, ohne dass ihnen etwas zustößt? Die BSR-Mitarbeiter öffneten kurzerhand einen zweiten Gully in etwa 50 Metern Entfernung.

Anschließend fluteten sie das Rohr langsam mit Wasser, sodass die Entchen schließlich an der neuen Öffnung wieder an die Oberfläche gespült wurden. Hier sammelte ein Mitarbeiter der Stadtreinigung die Keinen behutsam in einem Korb ein und stellte ihn auf der Straße ab, sodass Mutter und Kinder endlich wiedervereint waren.

Das war aber nicht das einzige Gully-Gate. Bereits am Wochenende spielte sich ein ganz ähnlicher Fall in Köpenick ab. Hier versuchten Passanten die Küken aus der Kanalisation zu befreien. Als dies nicht gelang, wurden Beamte des Abschnitts 36 zu Hilfe gerufen.