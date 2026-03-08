Farina konnte nicht mit umziehen: Nun sucht die Frohnatur ein neues Zuhause
Grimma - Traumhündin Farina vom Tierschutzverein Muldental e. V. sucht derzeit nach einem neuen Zuhause.
"Farina ist ein ausgesprochener Menschenfreund, was sie mit Schmackes zur Begrüßung zum Ausdruck bringt", schreiben ihre derzeitigen Aufpasser in einem Facebook-Beitrag.
Der knuffige Beagle-Basset-Mix sei nicht nur außerordentlich süß, sondern auch eine sehr angenehme Gefährtin. "Sie ist stets bemüht um Stubenreinheit, ein angenehmer Beifahrer und kann nach Eingewöhnung bestimmt einige Zeit allein bleiben. Obwohl sie am allerliebsten immer mit von der Partie ist", heißt es weiter.
Doch wie kann es sein, dass eine solche Traumhündin ein neues Zuhause suchen muss? Der Grund dafür sei die Auswanderung ihrer ehemaligen Besitzer, bei der Farina leider nicht mitkommen konnte.
Hinzukommt, dass der Rest der Familie der Zweijährigen einfach nicht mehr gewachsen sei.
Wer möchte der süßen Hündin ein neues Zuhause geben?
Trotz des schweren Abschieds von ihrem geliebten Umfeld ist Farina bereit für einen Neustart. Derzeit lebe die Hundedame mit einem älteren Rüden zusammen, mit dem sie sich grundsätzlich verträgt.
Ob und wie sie mit anderen Tieren klarkommt, müsse man nach Notwendigkeit testen, so die Pfleger. Zudem leide sie an einer Unstimmigkeit ihrer Blutwerte, was ihr allerdings keinerlei Probleme bereite.
Solltet Ihr Euch schon in die hübsche Hündin verliebt haben, meldet Euch via Facebook beim Tierschutzverein Muldental.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Muldental e.V.