Fischer und Hai kämpfen um Thunfisch, doch wer schnappt sich den Happen?

San Diego (Kalifornien/USA) - Spektakuläre Aufnahmen vor der Westküste der USA ! Dass sich im Pazifik in der Metropolregion San Diego viel Haie tummeln, ist für die einheimische Bevölkerung längst ein offenes Geheimnis.

Der Raubfisch hatte offensichtlich ebenso wie die Bootsbesatzung große Lust auf eine kleine Mahlzeit für zwischendurch und so entbrannte ein kurzer aber intensiver Schlagabtausch zwischen Mensch und Tier .

Auf Thunfischjagd hatte die Gruppe ein prächtiges Exemplar eigentlich schon sicher an der Harpune, doch ihr Gefühl sollte sie bitter trügen:

Mehrere Fischer wagten sich am 19. August mit ihrem Boot auf die hohe südkalifornische See hinaus, als es nach Informationen von " startuplab91.com " zur tierisch gefährlichen Begegnung kam.

Hier war der Thunfisch vor dem Raubfisch "in Sicherheit", bevor die Bratpfanne auf ihn wartete. © Screenshot/Instagram/tribute_sportfishing

Die alles andere als alltägliche Begegnung wurde von Travis Getting in einer kurzen Sequenz lückenlos festgehalten und sorgte nun für großen Gesprächsstoff in den sozialen Medien.

Die mehrköpfige Crew soll auf einem organisierten Angelausflug seiner Firma Tribute Sportfishing gewesen sein.



Überraschenderweise zog der Raubfisch im wahrsten Sinne des Wortes den Kürzeren!

Der musste sich nämlich lediglich mit einem Happen des Thunfischs begnügen und seine Futtersuche unter Wasser fortsetzen.