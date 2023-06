Fluggäste trauen Augen nicht, als sie sehen, wer beim Take-off durch Gang schleicht

Die Stimme bat über Lautsprecher, die betreffenden Passagiere nachzusehen, ob "ihre Katze noch in der Tasche" sei, während die Kamera auf den roten Stubentiger hielt, der sich seinen Weg bis in den vorderen Teil der Maschine bahnte.

Nach dem kurzen Freigang in schwindelerregender Höhe musste die Katze laut Delta Air Lines wieder in die Transportbox. (Symbolfoto) © 123RF/amaviael

Flores nannte in einem der verwendeten Hashtags die Fluggesellschaft Delta Air Lines, die bestätigte, dass die Katze im Video mit ihnen gereist war. Gegenüber dem Insider erklärte ein Delta-Vertreter: "Jeder - auch unsere Freunde, die Katzen - muss sitzen bleiben, während das Flugzeug zum Start rollt."

"Während der Spaß unseres vierbeinigen Freundes nur von kurzer Dauer war, weiß er jetzt, dass selbst die hippsten Katzen in ihrer Transportbox bleiben müssen, die unter dem Sitz vor ihrem Besitzer verstaut ist", fügte der Vertreter hinzu. Details zum Flug oder Besitzer des ausgebüxten Stubentigers könne man allerdings nicht so ohne Weiteres veröffentlichen.

Flores gab in ihrem Video jedoch die Stadt Denver als Ort an. Jemand in den Kommentaren des Videos - offenbar ein anderer Fluggast - erklärte, vor etwa einem Monat, also im Mai, auf einem Flug nach Denver gewesen zu sein, auf dem das Gleiche passiert war.

"Könnte es derselbe Vorfall sein?? Wir haben so sehr über den Kommentar [der Flugbegleiterin] gelacht", schrieb der TikTok-User.

Durch die Verbreitung des Clips lachen nun allerdings nicht nur Fluggäste und Crew, sondern 9,2 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die das Video bereits gesehen haben.