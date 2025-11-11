Frau fällt aus allen Wolken, als sie plötzlich eine Nachricht am Halsband ihrer Katze entdeckt

Sie dachte, sie wären Freunde fürs Leben. Doch ihre Katze führt ein regelrechtes Doppelleben.

Von Clemens Grosz

USA - Als Claudia vor drei Jahren Rango im Tierheim kennenlernte, nahm sie den orangen Kater sofort bei sich auf. Sie dachte, sie wären Freunde fürs Leben. Doch die Katze führt ein regelrechtes Doppelleben.

Kater Rango führt ein Doppelleben. © Instagram/claux.quin In mehreren Storys bei Instagram offenbart Claudia Rangos "Verrat". Auch "The Dodo" berichtet darüber. Dabei fing alles so harmlos an, schildert die US-Amerikanerin. Rango hatte sich schnell bei ihrer Familie eingelebt. Ein kleines Detail machte Claudia allerdings stutzig: Obwohl das Haus reichlich Platz für die Samtpfote hat, fühlt sich Rango (der damals noch ein Baby war) im Menschen-Bett am wohlsten. Jeden Abend legte er sich zu Claudia, wollte unbedingt gekuschelt werden. Dann fing Rango an, die Welt da draußen zu erkunden. Und wenn Claudia ihn nicht herauslassen wollte, fing der Kater an zu miauen, bis sie es schließlich doch tat. Dabei wurden die Ausflüge der Samtpfote von Tag zu Tag länger. Monatelang fragte sich Claudia, was ihre geliebte Katze eigentlich den ganzen Tag so macht. Dann erfuhr sie die Wahrheit.

Eines Tages kam Rango mit dieser Nachricht am Halsband zurück. "Ist das die Katze von jemandem?", steht darauf geschrieben. © Montage: Instagram/claux.quin

Zumindest weiß Claudia jetzt, was ihr Kater so treibt. "Sein Name ist Rango! Er liebt es, herumzustreunen", antwortete sie der fremden Familie. © Montage: Instagram/claux.quin

Der Stubentiger hat es faustdick hier den Ohren. © Instagram/claux.quin

Eines Tages hatte Rango nämlich eine geheimnisvolle Notiz an seinem Halsband. "Ist das die Katze von jemandem?", stand darauf geschrieben. Und auf der Rückseite: "Wie heißt er? Er ist die ganze Zeit bei uns …". Rango hatte sich offenbar eine "Zweit-Familie" angeschafft! Zunächst war Claudia bitter enttäuscht und erteilte dem Kater "Stubenarrest". Dann beschloss die Katzenhalterin, der Sache auf den Grund zu gehen. Claudia schrieb eine Nachricht "Er heißt Rango! Er liebt es, herumzustreunen", schrieb ihre Telefonnummer auf die Rückseite, befestigte die Notiz ebenfalls am Halsband und wartete gespannt, was wohl als Nächstes passieren würde. Schon bald erhielt sie eine Antwort per SMS. "Ist diese Katze vielleicht eine von Ihnen? Sie kommt immer wieder zu unserer Veranda, und wir wussten nicht, wer sie ist." Dazu schickten sie ihr Bilder, wie der Kater sogar im Wohnzimmer der Familie friedlich schläft. Claudia bestätigte, dass es sich um "ihre Katze" handelt. Seitdem ist sie mit der "anderen Familie" regelmäßig in Kontakt.