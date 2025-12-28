Pure Lebenslust trotz schlimmem Autounfall: Cathy träumt sehnlichst von neuem Zuhause

Bergheim - Kurz vor dem Jahreswechsel hat Hündin Candy aus dem Tierheim Bergheim nur einen sehnlichen Wunsch: Die lebensfrohe Spaßkanone will endlich in ein eigenes Zuhause ziehen!

Herdenschutzhündin Cathy will demnächst aus dem Tierheim Bergheim ausziehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Helfen soll ihr dabei ein rührender Beitrag auf Instagram, der die Fellnase mit sämtlichen Charakterzügen beschreibt und auf ihr zurückliegendes Schicksal hinweist.

Denn: Die eineinhalb Jahre alte Herdenschutzhündin hat nach einem schlimmen Autounfall nur noch drei Beinchen und trägt am verbliebenen Vorderbein eine Bandage.

Wie die Tierretter sagen, sprühe Candy trotz der Umstände aber nur so vor Lebensfreude und Abenteuerdurst. "Sie ist ein durch und durch herzensguter Hund, der Menschen freundlich und offen begegnet. (...) Der Kontakt zu anderen Hunden ist für sie sehr wichtig."

Genau aus dem Grund soll Candy als Zweithund vermittelt werden. "Ein Hundekumpel schenkt ihr Freude, Bewegung und Auslastung, da sie keine langen Spaziergänge machen kann und sich lieber in ihrem eigenen Tempo bewegt. Mit einem Artgenossen blüht Candy richtig auf."