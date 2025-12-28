Pure Lebenslust trotz schlimmem Autounfall: Cathy träumt sehnlichst von neuem Zuhause

Kaum steht das neue Jahr im Tierheim Bergheim vor der Tür, will Hündin Cathy ihre Vergangenheit und den Zwinger hinter sich lassen. Wer hilft ihr dabei?

Von Maurice Hossinger

Bergheim - Kurz vor dem Jahreswechsel hat Hündin Candy aus dem Tierheim Bergheim nur einen sehnlichen Wunsch: Die lebensfrohe Spaßkanone will endlich in ein eigenes Zuhause ziehen!

Herdenschutzhündin Cathy will demnächst aus dem Tierheim Bergheim ausziehen.
Herdenschutzhündin Cathy will demnächst aus dem Tierheim Bergheim ausziehen.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Helfen soll ihr dabei ein rührender Beitrag auf Instagram, der die Fellnase mit sämtlichen Charakterzügen beschreibt und auf ihr zurückliegendes Schicksal hinweist.

Denn: Die eineinhalb Jahre alte Herdenschutzhündin hat nach einem schlimmen Autounfall nur noch drei Beinchen und trägt am verbliebenen Vorderbein eine Bandage.

Wie die Tierretter sagen, sprühe Candy trotz der Umstände aber nur so vor Lebensfreude und Abenteuerdurst. "Sie ist ein durch und durch herzensguter Hund, der Menschen freundlich und offen begegnet. (...) Der Kontakt zu anderen Hunden ist für sie sehr wichtig."

Genau aus dem Grund soll Candy als Zweithund vermittelt werden. "Ein Hundekumpel schenkt ihr Freude, Bewegung und Auslastung, da sie keine langen Spaziergänge machen kann und sich lieber in ihrem eigenen Tempo bewegt. Mit einem Artgenossen blüht Candy richtig auf."

Tierheim Bergheim will Candy aufs Land vermitteln

Die eineinhalb Jahre alte Hündin kommt bestens mit Artgenossen und Kindern klar.
Die eineinhalb Jahre alte Hündin kommt bestens mit Artgenossen und Kindern klar.  © Bildmontage: Homepage/Tierheim Bergheim

Aktuell ist die Mischlingshündin aus Rumänien noch bei Tierheim-Mitarbeiter Lukas in Pflege - schon bald soll sich das aber ändern und Candy in ein geeignetes Zuhause ziehen.

Laut den Anforderungen des Tierheims wäre ein ländliches Zuhause mit sicher eingezäuntem Garten ideal für die Hundedame.

Um den Umgang mit Kindern müssen sich Interessierte ebenfalls keine Gedanken machen - Candy kommt mit Kindern bestens zurecht.

Gesucht werden daher Menschen "mit Herz, die sie so annehmen, wie sie ist: freundlich, lebensfroh und einfach besonders. Sie ist futtermotiviert, manchmal frech und stur, aber immer liebevoll."

Interesse an einem Kennenlernen kann sowohl per E-Mail an [email protected] oder per Anruf an 022714824124 hinterlegt werden.

