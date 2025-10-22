Frau hört seltsame Geräusche aus Wand: Was sie dann entdeckt, hat sie nicht erwartet

Großbritannien - Eine Ratte in der Wand? Das wäre ihr größter Albtraum gewesen! Doch auch wenn es nicht dazu kam, musste Kirsty Wilkinson-Fox aus Großbritannien vor Schreck schreien, als sie sah, welches Tier sich dort tatsächlich versteckt hatte.

Panik bei der Britin: Kirsty Wilkinson-Fox kommt mit ihrem Fund nicht klar. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kirstywilkinsonf4

Im entsprechenden TikTok-Video ist der Moment zu sehen, in dem die Britin ihre Entdeckung macht. Gefilmt wird sie währenddessen von einer Freundin.

"Es handelt sich um einen Kaminsims, der nicht mehr benutzt wird und nur noch eine kleine Lüftungsöffnung hat. Wir öffneten die Luke und fanden jede Menge Schutt und einen kleinen Fuß, der herausschaute", sagte Wilkinson-Fox diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

In ihrem Video folgt die Reaktion auf dem Fuße: Entsetzt rennt die Bewohnerin aus dem Zimmer, rettet sich auf ihre Terrasse. "Es war anfangs sehr beängstigend (...) Wir machten uns Sorgen, was es sein könnte", sagte sie.

Schließlich erkannten die Freundinnen, dass sich keine Ratte in der Lüftungsöffnung verheddert hatte, sondern eine Taube. Aber wie war sie dort hineingekommen?