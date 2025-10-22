Frau hört seltsame Geräusche aus Wand: Was sie dann entdeckt, hat sie nicht erwartet

Eine Ratte in der Wand? Das wäre ihr größter Albtraum gewesen! Doch es kam anders, aber kaum weniger erschreckend.

Von Christian Norm

Großbritannien - Eine Ratte in der Wand? Das wäre ihr größter Albtraum gewesen! Doch auch wenn es nicht dazu kam, musste Kirsty Wilkinson-Fox aus Großbritannien vor Schreck schreien, als sie sah, welches Tier sich dort tatsächlich versteckt hatte.

Panik bei der Britin: Kirsty Wilkinson-Fox kommt mit ihrem Fund nicht klar.
Panik bei der Britin: Kirsty Wilkinson-Fox kommt mit ihrem Fund nicht klar.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kirstywilkinsonf4

Im entsprechenden TikTok-Video ist der Moment zu sehen, in dem die Britin ihre Entdeckung macht. Gefilmt wird sie währenddessen von einer Freundin.

"Es handelt sich um einen Kaminsims, der nicht mehr benutzt wird und nur noch eine kleine Lüftungsöffnung hat. Wir öffneten die Luke und fanden jede Menge Schutt und einen kleinen Fuß, der herausschaute", sagte Wilkinson-Fox diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

In ihrem Video folgt die Reaktion auf dem Fuße: Entsetzt rennt die Bewohnerin aus dem Zimmer, rettet sich auf ihre Terrasse. "Es war anfangs sehr beängstigend (...) Wir machten uns Sorgen, was es sein könnte", sagte sie.

Hähne im Wald ausgesetzt: Deshalb haben sie in freier Wildbahn kaum Überlebenschancen
Tiergeschichten Hähne im Wald ausgesetzt: Deshalb haben sie in freier Wildbahn kaum Überlebenschancen

Schließlich erkannten die Freundinnen, dass sich keine Ratte in der Lüftungsöffnung verheddert hatte, sondern eine Taube. Aber wie war sie dort hineingekommen?

TikTok-Video der kuriosen Entdeckung geht viral

Retterin in der Not: Eine Nachbarin befreit die Taube.
Retterin in der Not: Eine Nachbarin befreit die Taube.  © TikTok/Screenshot/kirstywilkinsonf4

Das arme Tier war in den alten Schornstein des Hauses gefallen und danach nicht in der Lage gewesen, sich zu befreien. "Wen ruft man an, um einen Vogel aus der Wand zu holen?", fragte Wilkinson-Fox in dem Interview mit Newsweek.

Die Antwort gab die TikTokerin kurz darauf selbst. Sie habe erfahren, dass ihre Nachbarin ihr helfen könne. "Wir mussten einen Teil der Wand einschlagen, damit meine mutige Nachbarin ihre Hand hineinstecken und die Taube herausholen konnte", erklärte sie.

"Sie hat sie ganz vorsichtig herausgezogen, und zum Glück war sie völlig in Ordnung. Nur ein bisschen verängstigt. Wir haben sie in den Garten gesetzt, und schließlich ist sie weggeflogen", fügte Wilkinson-Fox hinzu.

Alte Dackel-Dame erobert Herzen im Sturm: Dieses Geheimnis steckt hinter ihrem Lächeln
Tiergeschichten Alte Dackel-Dame erobert Herzen im Sturm: Dieses Geheimnis steckt hinter ihrem Lächeln

Netter Nebeneffekt: Der Clip hat seit Anfang des Monats 2,5 Millionen Klicks eingeheimst - und das, obwohl die Taube darin gar nicht zu sehen ist. Erst eine Woche später lieferte Wilkinson-Fox ein "Beweisbild" auf TikTok nach.

Ende gut, alles gut!

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/kirstywilkinsonf4

Mehr zum Thema Tiergeschichten: