Frau hört seltsame Geräusche aus Wand: Was sie dann entdeckt, hat sie nicht erwartet
Großbritannien - Eine Ratte in der Wand? Das wäre ihr größter Albtraum gewesen! Doch auch wenn es nicht dazu kam, musste Kirsty Wilkinson-Fox aus Großbritannien vor Schreck schreien, als sie sah, welches Tier sich dort tatsächlich versteckt hatte.
Im entsprechenden TikTok-Video ist der Moment zu sehen, in dem die Britin ihre Entdeckung macht. Gefilmt wird sie währenddessen von einer Freundin.
"Es handelt sich um einen Kaminsims, der nicht mehr benutzt wird und nur noch eine kleine Lüftungsöffnung hat. Wir öffneten die Luke und fanden jede Menge Schutt und einen kleinen Fuß, der herausschaute", sagte Wilkinson-Fox diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
In ihrem Video folgt die Reaktion auf dem Fuße: Entsetzt rennt die Bewohnerin aus dem Zimmer, rettet sich auf ihre Terrasse. "Es war anfangs sehr beängstigend (...) Wir machten uns Sorgen, was es sein könnte", sagte sie.
Schließlich erkannten die Freundinnen, dass sich keine Ratte in der Lüftungsöffnung verheddert hatte, sondern eine Taube. Aber wie war sie dort hineingekommen?
TikTok-Video der kuriosen Entdeckung geht viral
Das arme Tier war in den alten Schornstein des Hauses gefallen und danach nicht in der Lage gewesen, sich zu befreien. "Wen ruft man an, um einen Vogel aus der Wand zu holen?", fragte Wilkinson-Fox in dem Interview mit Newsweek.
Die Antwort gab die TikTokerin kurz darauf selbst. Sie habe erfahren, dass ihre Nachbarin ihr helfen könne. "Wir mussten einen Teil der Wand einschlagen, damit meine mutige Nachbarin ihre Hand hineinstecken und die Taube herausholen konnte", erklärte sie.
"Sie hat sie ganz vorsichtig herausgezogen, und zum Glück war sie völlig in Ordnung. Nur ein bisschen verängstigt. Wir haben sie in den Garten gesetzt, und schließlich ist sie weggeflogen", fügte Wilkinson-Fox hinzu.
Netter Nebeneffekt: Der Clip hat seit Anfang des Monats 2,5 Millionen Klicks eingeheimst - und das, obwohl die Taube darin gar nicht zu sehen ist. Erst eine Woche später lieferte Wilkinson-Fox ein "Beweisbild" auf TikTok nach.
Ende gut, alles gut!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/kirstywilkinsonf4