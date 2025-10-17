Bud Spencer leidet! Wer gibt dem Troublemaker eine zweite Chance?

Oelzschau - Seit Mai wartet Bud Spencer aus dem Tierheim Oelzschau auf einen Freund, mit dem auch er endlich wie Pech und Schwefel sein kann.

Benannt nach dem italienischen Kult-Schauspieler Bud Spencer wartet der einjähirge Dobermann-Schäferhund-Mix endlich auf seinen Buddy fürs Leben. © Bildmontage: Tierschutzverein-Leipziger-Land.de

Der Name des italienischen Action-Film-Schauspielers Bud Spencer († 2016) scheint auf den ersten Blick gut zu passen, wenn man den einjährigen, temperamentvollen Schäferhund-Dobermann-Mischling begegnet. Doch schnell wird klar, hinter dem eindrucksvollen Äußeren steckt ein weicher Kern.

Fünf Monate ist es her, dass der einjährige als Fundtier im Tierheim Oelzschau abgegeben und seither nicht wieder abgeholt wurde. Die Helfer vermuten, dass seine ehemaligen Besitzer mit seiner aufbrausenden Art überfordert waren.

Doch Bud leidet. Im Tierheim komme der reizempfindliche Rüde einfach nicht zur Ruhe. Wie die Oelzschauer auf Facebook mitteilen, verliere er aufgrund des Stresses immer mehr an Gewicht.

Dabei könne er so anders sein. Besonders bei Spaziergängen fernab des Heims zeige er sich deutlich entspannter und sogar leinenführig. Denn auch wenn er sich schnell ablenken ließe und ab und zu nicht zu bremsen sein könne, liebe er den Kontakt zu Menschen und sei bereit von ihnen zu lernen.