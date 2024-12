Frau ist total irritiert: Was ist das denn?

Netz - Es sah aus wie ein großer, grauer Stein. Aber irgendwie hatte es auch etwas Flauschiges an sich. Abby war total irritiert, als sie dieses "Ding" das erste Mal in ihrem Zimmer sah. Dabei hätte sie es eigentlich schneller verstehen können.

Was liegt denn da auf dem Boden? © Reddit/Screenshot/u/Slurpyburpy_12

Im Gespräch mit "The Dodo" berichtete die Frau diese Woche, was genau vorgefallen war, nachdem sie einige Tage zuvor das passende Video auf Reddit gepostet hatte.

Allerdings reicht die kuriose Geschichte inzwischen mehrere Jahre zurück. Bereits Anfang 2020 hatte sich Abby zwei Kaninchen namens Stormy und Sandy angeschafft.

Bei dem Stein, den sie einige Zeit später in ihrem Zimmer entdeckte, handelte es sich um Stormy. Bis zu diesem Moment hätte Abby nie gedacht, dass ein Kaninchen eine so kompakte Form annehmen kann.

Dadurch, dass Stormy auch noch seine Ohren perfekt angelegt hatte, sah er so merkwürdig aus. "Sie sind meine ersten Kaninchen, also war ich ein bisschen überrascht, dass sie so rechteckig sind", sagte Abby im Interview.

Auf die erste Überraschung folgte bald die nächste.