Kurioser Klau: 65 trächtige Schafe verschwunden

Möckern - So einen Diebstahl gibt's nicht alle Tage: Am Wochenende wurden im Jerichower Land über 60 tragende Mutterschafe gestohlen.

In Möckern wurden 65 Mutterschafe geklaut. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Gegen 16.45 Uhr meldete ein 61-jähriger Schafhalter aus Möckern (Sachsen-Anhalt), dass in der Nacht auf Sonntag insgesamt 65 seiner Tiere entwendet wurden.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich die tragenden Mutterschafe auf einem umfriedeten Grundstück mit Stallanlage in Schweinitz auf.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, war das Vorhängeschloss zur Anlage von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen worden.

Der Sachschaden liegt bei gut 10.000 Euro. Die Kripo sicherte Spuren und fahndet nun nach den Schaf-Dieben.