Große Augen, großes Herz: Als Hinterbliebene wagt Katzen-Omi Maja einen Neustart

Wittenberg - Maja verlor plötzlich alles, was ihr vertraut war. Nun sucht die 14-jährige Katzen-Dame ein neues Zuhause.

Die 14 Jahre alte Maja hat plötzlich ihr geliebtes Zuhause verloren. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Als Hinterbliebene sei Maja ins Tierheim gekommen, berichten die Pfleger auf ihrer Facebook-Seite.

"Ein vertrautes Zuhause verloren, plötzlich alles neu und dennoch zeigt sie sich hier von ihrer besten Seite", heißt es weiter. Denn bei der Fellnase handele es sich um einen echten Schatz, der es liebt zu schmusen und selbstbewusst durchs Leben geht.

Wie vielen Omas fehlen auch Maja ihre Zähne. Angaben der Helfer zufolge beeinträchtige sie das aber nicht im Geringsten. "Selbst Trockenfutter wird mit Begeisterung 'geschrotet'", schreiben sie.

Abgesehen davon habe man bei der tierärztlichen Untersuchung keinerlei Auffälligkeiten feststellen können. So seien selbst ihre Blut-, Nieren-, Leber- und Schilddrüsenwerte alle im positiven Bereich.