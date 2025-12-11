Frau trifft mitten in der Nacht der Schlag, als sie ins Klo sieht
Searcy (Arkansas, USA) - Sie wollte doch nur kurz aufs Klo gehen und dann ganz schnell zurück ins Bett, um weiterzuschlafen. Stattdessen traf Leah DeShawn Robinson (62) aus Searcy, Arkansas, der Schlag, als sie einen Blick in die Toilettenschüssel warf.
Vor wenigen Tagen postete die US-Amerikanerin ein Foto des unangemeldeten "Besuchers" auf Reddit: In ihrer Toilettenschüssel hatte nämlich ein Nagetier gesessen.
"Ich wachte gegen 3 Uhr morgens auf, torkelte ins Badezimmer, hob den Toilettendeckel an - und da schwamm ein Gleithörnchen", sagte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Sie sei "geschockt" gewesen, gab sie zu. Danach habe sie erstmal nicht gewusst, was sie machen sollte. Schließlich habe sie ihren Mann um Hilfe gebeten.
"Seine erste Reaktion war, mir zu sagen, ich solle spülen", sagte sie und fügte hinzu: "Er hat natürlich nur gescherzt!"
Danach hatte das Paar aber eine bessere Idee.
Gleithörnchen sind keine Schwimmer
Zusammen mit ihrem Mann schnappte sich die 62-Jährige ein paar Topflappen. Dann gingen die beiden auf "Gleithörnchen-Jagd". Tatsächlich gelang es beiden ihren tierischen Gast auf diese Weise einzufangen.
"Er war total erschöpft. Aber ich glaube nicht, dass ihm etwas passiert ist. Ich war so dankbar", sagte DeShawn Robinson und fügte hinzu: "Ich bin ein Tierfreund und war an dem Abend besonders froh über meine überaktive Blase!"
Bleibt die Frage, wie der süße Nager in die Toilette gelangen konnte. Gleithörnchen sind in Arkansas zwar weit verbreitet, doch für gewöhnlich nicht an stillen Örtchen anzutreffen.
DeShawn Robinson vermutet, dass der Kleine durch ein Lüftungsrohr gekommen war. Zumindest sorgten sie und ihr Mann kurz nach dem Vorfall dafür, dort ein Gitter anzubringen.
Gleithörnchen sind nämlich von Natur aus keine Schwimmer. Freiwillig hatte sich das Tier also ganz bestimmt nicht in die Toilettenschüssel begeben.
Titelfoto: Bildmontage: Reddit/Screenshot/rhettnfriends, Instagram/Screenshot/rhettnfriends