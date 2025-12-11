Frau trifft mitten in der Nacht der Schlag, als sie ins Klo sieht

Searcy (Arkansas, USA) - Sie wollte doch nur kurz aufs Klo gehen und dann ganz schnell zurück ins Bett, um weiterzuschlafen. Stattdessen traf Leah DeShawn Robinson (62) aus Searcy, Arkansas, der Schlag, als sie einen Blick in die Toilettenschüssel warf.

Leah DeShawn Robinson (62) hatte vor Kurzem eine unangenehme Begegnung in ihrem eigenen Badezimmer. © Instagram/Screenshot/rhettnfriends

Vor wenigen Tagen postete die US-Amerikanerin ein Foto des unangemeldeten "Besuchers" auf Reddit: In ihrer Toilettenschüssel hatte nämlich ein Nagetier gesessen.

"Ich wachte gegen 3 Uhr morgens auf, torkelte ins Badezimmer, hob den Toilettendeckel an - und da schwamm ein Gleithörnchen", sagte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Sie sei "geschockt" gewesen, gab sie zu. Danach habe sie erstmal nicht gewusst, was sie machen sollte. Schließlich habe sie ihren Mann um Hilfe gebeten.

"Seine erste Reaktion war, mir zu sagen, ich solle spülen", sagte sie und fügte hinzu: "Er hat natürlich nur gescherzt!"

Danach hatte das Paar aber eine bessere Idee.