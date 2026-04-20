Freude, die ansteckt: Wirbelwind Frida wünscht sich ein neues Zuhause

Leipzig - Frida aus dem Tierheim Leipzig wünscht sich einen Menschen an ihrer Seite, der ihre Energie zu schätzen und zu händeln weiß.

Die neunjährige Frida sei eine sehr fröhliche und lebhafte Hündin. © Bildmontage: Instagram/tierheimleipzig

Voller Freude über das ganze Gesicht strahlend - mit diesem Blick verzaubert Frida derzeit die Pfleger im Tierheim Leipzig.

Die sehr aufgeschlossene und freundliche Hündin sei bereits neun Jahre alt. Doch laut den Helfern merkt man ihr Alter überhaupt nicht an. Stattdessen stecke in der Fellnase ein echter Wirbelwind, der auch mal etwas stürmisch und temperamentvoll sein kann.

"Insgesamt ist Frida eine sehr fröhliche, lebhafte Hündin, die noch viel Grunderziehung benötigt", berichten die Leipziger in einem Facebookbeitrag

Ihr Überschuss an Energie zeige sich unter anderem bei ihrer Leinenführigkeit. Abgesehen davon reagiere sie sehr stark auf äußere Reize wie andere Hunde oder quietschendes Spielzeug.

In Bezug auf andere Hunde entscheide Frida je nach Sympathie. "Laut ihrer Vorbesitzerin mag Frida keine großen Hunde", so die Helfer. Kinder sollten zudem schon etwas älter sein.