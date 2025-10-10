Frischling legt Verkehr lahm, Passanten rufen Polizei

Bodman-Ludwigshafen - Am Donnerstag hat ein kleines Wildschwein kurzzeitig den Verkehr lahmgelegt.

Der Frischling konnte glücklicherweise sicher durch einen Jagdpächter eingefangen werden. © Polizeipräsidium Konstanz

Wie die Polizei mitteilte, alarmierten Passanten den Notruf, weil ein orientierungsloser Frischling auf der Stockacher Straße umherlief und dort den Verkehr lahmlegte.

Anschließend setzte der "kleine Wunderfitz" seinen Marsch durch den Ort in Richtung Blütenweg fort.

Ein durch die Beamten verständigter Jagdpächter empfing das Tier schließlich in einem Vorgarten und nahm es vorerst in seine Obhut.