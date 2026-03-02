Geburtstag im Tierheim: Doch wann kann Cody nochmal Auszug feiern?
Delitzsch - Vor wenigen Tagen feierte Border-Collie-Mix Cody seinen zehnten Geburtstag. Leider verbrachte der Rüde einen großen Teil seines Lebens im Tierheim.
Torte, etwas Wurst und jede Menge Schwanzwedeln: So feierte Hund Cody seinen ersten runden Geburtstag mit den Helfern des Delitzscher Tierheims.
Als "Langzeitinsasse" ist der hübsche Rüde den Tierfreunden ganz schön ans Herz gewachsen. "10 Jahre Cody … davon schon viel zu viele Jahre bei uns im Tierheim", schreiben sie auf Facebook.
Denn obwohl der stattliche Rüde schon einmal das Glück haben durfte, bei einer neuen Familie einzuziehen, führte ihn sein Weg dann doch wieder zurück nach Delitzsch.
"Manchmal geschehen Dinge, die wir einfach nicht verstehen, noch weniger der Hund", erinnern sich die Helfer.
Ein Hund mit Ecken und Kanten
Dass Cody nicht gerade einer der einfachen Kandidaten ist, ist den Delitzschern natürlich bewusst. Auf den ersten Blick könne der Rüde durchaus etwas einschüchternd beziehungsweise abschreckend wirken. "Doch dahinter steckt ein unsicherer Hund, der gelernt hat, laut zu sein, um sich zu schützen", erklären die Helfer.
Rituale, positive Bestärkung und eine klare Führung seien wichtige Grundlagen, um an seinen Ecken und Kanten arbeiten zu können. Besonders im Umgang mit Außenreizen und der Kontrolle seines Beschützerinstinkts brauche er noch Hilfe.
"Dabei ist Cody mit Menschen, die er mag und die ihm klare Führung und Halt geben, ein wunderbarer Begleiter. Diese Sicherheit hilft ihm, loszulassen und zu entspannen."
Das Tierheim hofft, dass Codys Geburtstagswunsch doch noch in Erfüllung geht. Für ihren Schützling wünschen sie sich Menschen, die ihm die Liebe, Sicherheit und Struktur bieten, die er braucht.
Solltet Ihr mehr über Cody erfahren wollen, findet Ihr auf Tierheim-Delitzsch.de weitere Infos.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch, Tierheim-Delitzsch.de