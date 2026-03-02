Geburtstag im Tierheim: Doch wann kann Cody nochmal Auszug feiern?

Delitzsch - Vor wenigen Tagen feierte Border-Collie-Mix Cody seinen zehnten Geburtstag. Leider verbrachte der Rüde einen großen Teil seines Lebens im Tierheim.

Seinen zehnten Geburtstag feierte Cody sogar mit einer leckeren Torte. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch, Tierheim-Delitzsch.de

Torte, etwas Wurst und jede Menge Schwanzwedeln: So feierte Hund Cody seinen ersten runden Geburtstag mit den Helfern des Delitzscher Tierheims.

Als "Langzeitinsasse" ist der hübsche Rüde den Tierfreunden ganz schön ans Herz gewachsen. "10 Jahre Cody … davon schon viel zu viele Jahre bei uns im Tierheim", schreiben sie auf Facebook.

Denn obwohl der stattliche Rüde schon einmal das Glück haben durfte, bei einer neuen Familie einzuziehen, führte ihn sein Weg dann doch wieder zurück nach Delitzsch.

"Manchmal geschehen Dinge, die wir einfach nicht verstehen, noch weniger der Hund", erinnern sich die Helfer.