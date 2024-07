Häsin trifft zum ersten Mal auf Waisen-Kätzchen: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

Nach kurzem Beschnuppern ist für Häsin Bertha klar: Sie möchte das Waisen-Kätzchen adoptieren. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/emilyyheide

Emily hat erneut ein großes Herz bewiesen, als sie jetzt ein winziges Kätzchen bei sich aufnahm. Das Waisenbaby wurde unfreiwillig von seiner Mutter getrennt und wäre wohl dem Tode geweiht gewesen, wenn die TikTokerin ihm nicht ein neues Zuhause geboten hätte.

Doch auch, wenn sie der Katze dadurch Sicherheit und Nahrung verschaffte, kann Emily eines nicht ersetzen: die fehlende Mutter.

Glücklicherweise weiß Haustier Bertha, eine Häsin, ganz genau, was in diesem Falle zu tun ist. Das Langohr fackelt nach der Begrüßung mit dem Kätzchen nicht lange und entscheidet sich, das andere Tier kurzerhand zu adoptieren.

In einem Video auf TikTok, was die erste Begegnung zwischen Hase und Katze zeigt, sieht man Bertha zunächst neugierig am Waisen schnuppern.