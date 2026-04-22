Geburtstag im Tierheim: Doch Blacky möchte endlich mit Freunden feiern

Delitzsch - Zum ersten Mal musste Border Collie Blacky seinen Geburtstag im Tierheim feiern.

Zum ersten Mal feierte Border Collie Blacky seinen Geburtstag im Tierheim. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Er ist, rassetypisch, sehr aufmerksam, unglaublich lernwillig und genießt Gemeinsamkeiten mit seinem Menschen", schwärmen die Delitzscher Helfer in einem Beitrag auf Facebook.

Umso mehr verwundert es, dass der Siebenjährige nun seinen ersten Geburtstag im Tierheim verbringen musste. Insbesondere über die Dekoration seiner Unterbringung staunte die Fellnase zwar nicht schlecht, doch blieb sein größter Wunsch bisher unerfüllt.

Um die Geburtstagsüberraschung so schnell wie möglich nachzuholen, suchen die Pfleger derzeit mit Nachdruck nach einem neuen Freund für Blacky.

Am liebsten wäre dem Rüden ein ruhiges Zuhause mit rasseerfahrenen Menschen, die ihm geduldig und konsequent zur Seite stehen. Auf Katzen und Kinder unter 10 Jahren könne er gern verzichten, so die Delitzscher.