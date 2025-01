Harte Jahre haben endlich ein Ende: So tapfer kämpft sich Hündin Lulu in ein neues Leben

Diese putzige Hündin namens Lulu will das Tierheim schon bald verlassen und endlich ankommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

In einem ausführlichen Beitrag in den sozialen Netzwerken machte das Tierheim Dellbrück am Freitagabend auf das Schicksal von Hündin Lulu aufmerksam.

Normalerweise teilt sich die tapfere Fellnase Tisch und Bett mit ihrem besten Kumpel Micky. Um den dreht es sich allerdings erst am Wochenende, teilten die Tierretter mit.

Deshalb gehört die ganze Aufmerksamkeit der fast 60.000 Fans ausschließlich Lulu. Nach kleinen Startschwierigkeiten entdeckt sie inzwischen immer häufiger den Spaß am Leben, lässt sich sogar manchmal Leckerlis aus der Hand reichen.

Auch die bei unzähligen Artgenossen heiß und innig geliebten Spaziergänge machen Lulu mittlerweile immer mehr Freude. "Gassigehen war anfangs nur mit vielen Pausen möglich, sie hatte vor allem Angst. Mittlerweile findet sie ihre täglichen Runden einfach nur toll und die Nase ist sowohl oben als auch unten."

Jetzt sucht die kleine Maus nach ihrer großen Liebe auf zwei Beinen!