Hausschwein kommt stolz zu Besitzern: Als sie sehen, was es getan hat, trifft sie der Schlag

Phoenix (Arizona, USA) - "Wir drei waren wie erstarrt, völlig geschockt. Meine Tochter stand mit offenem Mund da und starrte ungläubig vor sich hin, als könne ihr Gehirn nicht verarbeiten, was sie sah." Mit diesen Worten beschreibt Jacey Tinsley aus Phoenix in Arizona den Moment, als sie zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter bemerkte, was ihr Hausschwein Polly angerichtet hatte.

In einem Tierkamera-Video ist zu sehen, was Polly angerichtet hat. Danach zeigte sie sich hochzufrieden. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/thetinsleyherd

"Unterdessen kam Polly stolz angetrottet, mit wedelndem Schwanz und gespitzten Ohren, als hätte sie gerade eine wichtige Aufgabe im Haushalt erledigt und nun ein Lob erwartet", sagte Tinsley diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Was hatte die Übeltäterin denn angerichtet? Dank eines Videos, das mit einer Tierkamera aufgenommen wurde, können das inzwischen auch die Instagram-User sehen. Der entsprechende Clip geht seit wenigen Tagen viral.

Darin steht Polly im Kinderzimmer und schnappt sich den Rucksack von Tinsleys Tochter Taylee. Kurz darauf macht sie sich über den Inhalt her - Schulmaterial und Hausaufgaben.

"Sie hat die Hausaufgaben nicht nur angeknabbert, sie hat sie regelrecht verputzt", erklärte die Mutter dem US-Magazin - und fügte hinzu: "Einige Seiten waren zerfetzt, andere komplett verschwunden, alles aufgefressen - keine Spuren mehr."

Doch wie hat ihre Tochter diesen kuriosen wie unglaubwürdig erscheinenden Umstand ihren Lehrern erklärt?