Hausschwein kommt stolz zu Besitzern: Als sie sehen, was es getan hat, trifft sie der Schlag
Phoenix (Arizona, USA) - "Wir drei waren wie erstarrt, völlig geschockt. Meine Tochter stand mit offenem Mund da und starrte ungläubig vor sich hin, als könne ihr Gehirn nicht verarbeiten, was sie sah." Mit diesen Worten beschreibt Jacey Tinsley aus Phoenix in Arizona den Moment, als sie zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter bemerkte, was ihr Hausschwein Polly angerichtet hatte.
"Unterdessen kam Polly stolz angetrottet, mit wedelndem Schwanz und gespitzten Ohren, als hätte sie gerade eine wichtige Aufgabe im Haushalt erledigt und nun ein Lob erwartet", sagte Tinsley diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Was hatte die Übeltäterin denn angerichtet? Dank eines Videos, das mit einer Tierkamera aufgenommen wurde, können das inzwischen auch die Instagram-User sehen. Der entsprechende Clip geht seit wenigen Tagen viral.
Darin steht Polly im Kinderzimmer und schnappt sich den Rucksack von Tinsleys Tochter Taylee. Kurz darauf macht sie sich über den Inhalt her - Schulmaterial und Hausaufgaben.
"Sie hat die Hausaufgaben nicht nur angeknabbert, sie hat sie regelrecht verputzt", erklärte die Mutter dem US-Magazin - und fügte hinzu: "Einige Seiten waren zerfetzt, andere komplett verschwunden, alles aufgefressen - keine Spuren mehr."
Doch wie hat ihre Tochter diesen kuriosen wie unglaubwürdig erscheinenden Umstand ihren Lehrern erklärt?
Virales Instagram-Video zeigt Übeltat des Hausschweins
Gar nicht!
Jacey Tinsley nahm in diesem außergewöhnlichen Fall die Dinge lieber selbst in die Hand, schickte allen betroffenen Lehrern eine E-Mail. Diese wussten von dem Hausschwein - und konnten sich entsprechend über den Vorfall amüsieren.
So geht es auch den Usern auf Instagram. Dort hat der Clip nämlich seit Anfang der Woche bereits 1,5 Millionen Klicks eingeheimst, dazu mehr als 130.000 Likes.
Eine Fortsetzung dürfte unterdessen nur eine Frage der Zeit sein. "Polly ist im Grunde ein Kleinkind im Körper eines Schweins. Sie begreift Dinge blitzschnell und ist uns immer einen Schritt voraus", so Tinsley.
Mit diesem tierischen Mitbewohner dürfte es also auch in Zukunft turbulent zugehen!
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/thetinsleyherd