Herzlos entsorgt: Katzen-Omi Emily wünscht sich noch einmal ein Zuhause

Eilenburg - Katzen-Dame Emily wurde einfach auf einem Feld ausgesetzt. Nun wünscht sie sich nichts sehnlicher als ein zuverlässiges Zuhause.

Trotz ihrer Vergangenheit liebt Emily die Nähe der Menschen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

Nicht lang ist es her, dass Emily sich selbst überlassen auf einem Feld in der Nähe eines Tierheims gefunden wurde. "Zuerst dachten wir, sie sei angefahren worden. Heute gehen wir jedoch davon aus, dass sie dort einfach ausgesetzt wurde", schreibt das Tierheim Eilenburg in einem Beitrag auf Facebook.

Die Tierfreunde vermuten, dass man sich ihr aufgrund ihres Alters und der damit einhergehenden Probleme einfach entledigt hat. Denn Emily ist blind, senil und leidet an einer Nierenerkrankung.

"Und trotzdem ist sie eine so unglaublich liebe Katze", schwärmen die Helfer. Dementsprechend habe sie es mehr als verdient, noch einmal die ungeteilte Aufmerksamkeit eines Menschen genießen zu dürfen.

Wichtig ist, dass ihre zukünftigen Besitzer ihre Nierendiät fortsetzen und regelmäßig kontrollieren, ob sie ordentlich trinkt und frisst. Mit der Gesellschaft anderer Katzen komme Emily zwar gut zurecht, sie brauche sie aber nicht unbedingt. "Viel wichtiger sind ihr Ruhe, Sicherheit und ein Mensch, der ihr Geborgenheit schenkt", so die Pfleger.