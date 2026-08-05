Herzlos in Wohnung zurückgelassen und Wände angefressen: Katze Rose will Trauma vergessen

Köln - Mit der Hoffnung nach den richtigen Menschen suchen Katze Rose und das Tierheim Dellbrück nach der Nadel im Heuhaufen. Darf die putzige Samtpfote schon bald ihre Siebensachen packen und woanders neu anfangen?

Katze Rose besitzt neben einem speziellen Charakter auch die Seltenheit von behaarten Fußballen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

An der Seite ihrer flauschigen, drolligen Tochter versucht Mama-Katze Rose, das Geschehene der vergangenen Wochen und Monate so gut es geht zu vergessen.

In einem kurzen Video auf Instagram stellen zwei Mitarbeiterinnen des Tierheims klar, dass es Rose zuletzt alles andere als einfach hatte.

"Die Rose kam zusammen mit zwei anderen Katzen zu uns, weil sie in einer Wohnung zurückgelassen wurden. Sie waren auch in keinem guten Zustand", stellen die Tierretter klar.

Tatsächlich sollen Rose und ihre beiden Artgenossen derart verzweifelt und traumatisiert gewesen sein, dass sie sich zu einem undenkbaren Schritt haben hinreißen lassen, um am Leben zu bleiben.

"Sie waren schon länger in der Wohnung und haben angefangen, die Dichtungen von den Wänden zu essen", heißt es zu den heftigen Umständen.