Herzlos in Wohnung zurückgelassen und Wände angefressen: Katze Rose will Trauma vergessen
Köln - Mit der Hoffnung nach den richtigen Menschen suchen Katze Rose und das Tierheim Dellbrück nach der Nadel im Heuhaufen. Darf die putzige Samtpfote schon bald ihre Siebensachen packen und woanders neu anfangen?
An der Seite ihrer flauschigen, drolligen Tochter versucht Mama-Katze Rose, das Geschehene der vergangenen Wochen und Monate so gut es geht zu vergessen.
In einem kurzen Video auf Instagram stellen zwei Mitarbeiterinnen des Tierheims klar, dass es Rose zuletzt alles andere als einfach hatte.
"Die Rose kam zusammen mit zwei anderen Katzen zu uns, weil sie in einer Wohnung zurückgelassen wurden. Sie waren auch in keinem guten Zustand", stellen die Tierretter klar.
Tatsächlich sollen Rose und ihre beiden Artgenossen derart verzweifelt und traumatisiert gewesen sein, dass sie sich zu einem undenkbaren Schritt haben hinreißen lassen, um am Leben zu bleiben.
"Sie waren schon länger in der Wohnung und haben angefangen, die Dichtungen von den Wänden zu essen", heißt es zu den heftigen Umständen.
Katze Rose hat sehr speziellen Charakter
Damit soll allerdings schon sehr bald Schluss sein - auch, wenn Rose einen eigenwilligen Kopf und ziemlich herausfordernden Charakter hat.
"Wir suchen ein Zuhause bei erfahreneren Menschen, weil sie etwas spezieller ist und Einzelprinzessin sein möchte. Sie ist immer ziemlich schlecht drauf", heißt es in ihrem Vorstellungsvideo.
Auch in dem kurzen Clip macht Rose mehrfach ihr kleines Maul auf, um sich über manche Sachen zu beschweren. Unter anderem steht die tapfere Samtpfote gar nicht darauf, "wenn das Essen zu lange dauert oder ihr im Weg steht".
Mit geschlossenen Türen und anderen Katzen hat sie ebenso ihre Probleme. "Rose findet immer einen Grund, um sich lautstark zu beschweren. Eigentlich ist sie aber eine gute Seele."
Ihre aktuellen Vermieter gehen davon aus, dass Rose einfach nur vom tristen Tierheimalltag genervt ist.
"Wer hat ein Herz für eigenwillige Miezen und schenkt ihr ein Zuhause als Einzelprinzessin? Langeweile wird mit ihr niemals aufkommen, versprochen!" Ersten Kontakt können Interessenten telefonisch unter 0221684926 oder per E-Mail mit dem Tierheim Dellbrück aufnehmen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück