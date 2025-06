Hinter Gittern - Der Waschbärknast: Feuerwehr holt kleine "Banditen" von der Straße

Fürstenwalde/Spree (Oder-Spree) - Dein Freund und Helfer: Dieser Wahlspruch gilt nicht nur für die Polizei , sondern natürlich auch für die Feuerwehr und so sind die Einsatzkräfte im brandenburgischen Fürstenwalde am Samstagabend zu einer ganz besonderen Rettungsaktion ausgerückt.

Alles in Kürze

Noch während die Einsatzkräfte die Lage erkundeten, erkletterten sie Jungtiere das Fahrzeug über die Reifen. Ein Mini-Waschbär war sogar so frech und machte es sich direkt im Radkasten gemütlich.

Die Feuerwehrleute gingen dem "Notruf" ordnungsgemäß nach und fanden wenig später tatsächlich vier Waschbärbabys am Einsatzort vor, die orientierungslos auf der Straße herumtollten.

Passanten meldeten der Behörde nämlich gegen 21.55 Uhr, dass sich mehrere junge Waschbären in der Hegelstraße auf der Fahrbahn tummeln sollen.

Die Feuerwehr hat die Jungtiere behutsam eingefangen. © BLP / Sappeck

In einer Transportbox wurden sie dann zu einem nahe gelegenen Wald gefahren und dort in sicherere Entfernung zur Straße wieder in die Freiheit entlassen.

Kaum zu glauben, aber wahr: Die so niedlich anmutenden Pelztiere sind in Deutschland zum Abschuss freigegeben. Mehr als 200.000 Exemplare werden jährlich von Jägern erlegt, um den Bestand in Deutschland zu begrenzen, der auf mehr als 1,5 Millionen Tiere geschätzt wird.

So niedlich sie auch sind, so groß ist auch der Schaden den die Kleinbären anrichten. Ursprünglich stammt der "Raccoon" aus Nord- und Mittelamerika. Ihre Verbreitung in Europa geht auf Pelztierfarmen zurück, aus denen die Raubtiere im 20. Jahrhundert abgehauen sind oder ausgesetzt wurden.

Seinen Namen hat der Waschbär übrigens daher, weil in Gefangenschaft lebende Exemplare dazu neigen, ihre Nahrung vor dem Verzehr zu waschen.