Zurück ins Tierheim: Fanni hofft auf ein neues Glück

Berlin - Die Hündin Fanni (13) hatte endlich ihr Traumzuhause gefunden – über drei Jahre lebte sie glücklich bei ihrer Halterin. Doch dann verstarb diese plötzlich und völlig unerwartet.

Wer könnte bei diesem Blick schon "Nein" sagen? Mit klaren Strukturen wird Fanni zu einer wundervollen Begleiterin. © Tierschutzverein Berlin

Für den Ridgeback-Mix brach eine Welt zusammen, und nun steht sie wieder im Tierheim – voller Hoffnung auf ein neues Zuhause.

Fanni ist menschenbezogen, anhänglich und manchmal ein kleine Diva – dafür schenkt sie ihrem Menschen unendliche Loyalität.

Sie liebt Nähe, Zuwendung und gemeinsame Zeit, wünscht sich ein ruhiges Zuhause bei einer Einzelperson oder einem eingespielten Paar und möchte keine Hektik oder viele Treppen.

Autofahren klappt, mit Hunden je nach Sympathie.